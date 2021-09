Kraften er stadig stærk i ham

Vi befinder os i en galakse langt, langt væk. Luke Skywalker er i gang med at rengøre R2-D2, da et hologram springer frem fra robotten: Det er prinsesse Leia, der råber på hjælp. Galaksen er i fare, forstås.

Scenen fra starten af "Star Wars - A New Hope" fra 1977 blev begyndelsen på en episk karrieremæssig rejse for Mark Hamill, der spiller Skywalker, og som nærmest er blevet ét med rollen.

Han er stadig mere end villig til at folde sit grønne lyssværd ud, når han får lov, og Mark Hamill kunne senest opleves i rollen i et afsnit af serien "The Mandalorian" sidste år.

Her måtte han dog igennem moderne teknologi gøres kunstigt yngre, for han fylder 70 år den 25. september, og i netop denne serie skulle han spille sit unge jeg.

Da den rigtige Mark Hamill var ung, altså tilbage i 1970'erne, var der dog ikke intergalaktiske krige i udsigt for skuespilleren.

Mest blev det til sæbeoperaer, sitcoms og tv-film, men kraften blev vækket i ham, da han opdagede en audition til en ny film kaldet "Star Wars".

Det storslåede eventyr kombineret med den varme humor, der er en grundsten i "Star Wars", tiltrak ham. Før han vidste af det, stod han med et grønt lyssværd i hånden i en fjern galakse på vej til at blive jedikriger.

Han indspillede tre Star Wars-film i 1977, 1980 og 1983, men det var lige før, der måtte findes en ny rolle til de to sidste film i den originale trilogi.

En voldsom bilulykke i Californien i slutningen af 1970'erne havde nemlig nær kostet Mark Hamill livet.

Han overlevede. Rygterne går dog på, at Mark Hamills sår i ansigtet i "The Empire Strikes Back" ikke blev lavet med sminke, men at de derimod stammede fra bilulykken.

Luke Skywalker og dermed Mark Hamill var ikke en del af de tre "Star Wars"-film, der blev udgivet omkring årtusindskiftet. Han skulle dog have haft små, skjulte roller i dem, men det er først blevet opdaget for nylig.

Han vendte for alvor tilbage til universet med de tre nyeste film i hovedserien, der udkom fra 2015 og frem, og som afslutter Skywalker-sagaen.

Derudover har han blandt andet med stor succes lagt stemme til superskurken Jokeren i spil og tegnefilm.

Mark Hamill er også kendt for at have udtrykt sine politiske holdninger offentligt. Han er erklæret demokratisk vælger og har blandt andet været en stor kritiker af Donald Trump.

Han er gift med Marilou York. Parret har tre voksne børn.