Kræver mindst seks måneders fængsel til Messerschmidt

Anklagemyndigheden kræver "ikke under" seks måneders fængsel til Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, for svig med EU-midler og dokumentfalsk.

Han læser en række domme op, hvor EU er blevet bedraget for omkring 100.000 kroner. På baggrund af de domme mener anklageren, at anklagen om svig med EU-midler bør give fem måneders fængsel.

Dertil kommer en anklage om dokumentfalsk, der altså bringer den samlede påstand om straf op på "mindst seks måneder".

Anklagemyndigheden siger, at det kan være en formildende omstændighed, at sagen har taget lang tid. Den startede helt tilbage i 2015, hvor EU-gik ind i sagen, og den blev overdraget til de danske myndigheder i 2019.

Modsat mener anklageren, at det kan være skærpende for straffen, at Morten Messerschmidt har haft et særligt betroet embede, ikke bare som folkevalgt, men også som formand for Meld, den partialliance i EU, som pengene er givet fra.

Strafpåstanden kommer, efter at anklagerne har ridset sagen op, som de ser den.

Anklagemyndigheden mener, at Morten Messerschmidt som formand for Meld søgte og fik EU-støtte til DF's sommergruppemøde i 2015 ved at foregive, at der samtidig var en EU-konference under Meld.

Men ifølge anklagemyndigheden fandt konferencen ikke sted.

Derudover er Morten Messerschmidt anklaget for dokumentfalsk, da der i flere omgange er leveret en kontrakt til EU som dokumentation for konferencen, der ikke er underskrevet af hotellet, som den burde, men af DF's sekretariatschef, Jeanie Nørhave.

Dommen ventes afsagt klokken 15. Før det skal forsvaret komme med sin procedure, det vil sige give sit syn på sagen, og hvorfor man mener, at Morten Messerschmidt skal frikendes.