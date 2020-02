Står din bil stille det meste af ugen, kan du overveje at leje den ud - eller du kan dele den med et familiemedlem eller en nabo. Men sørg for at få alle detaljer om jeres aftale sort på hvidt - helt ned til, hvem der hæfter for parkeringsbøder og Bilka-buler. Når I begge har sat jeres underskrift, er aftalen juridisk bindende. (Arkivfoto)

Kræver klare aftaler: Del din bil med naboen

Der er penge at spare ved at dele din bil med andre, hvis du alligevel ikke bruger den så ofte. Men I skal lave en omfattende skriftlig aftale.

Deleøkonomien har de seneste år for alvor sat sit præg på den måde, vi kører bil i Danmark. Og foruden diverse delebilstjenester er der også nogle, der vælger blot at dele bilen med naboen eller et familiemedlem.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her