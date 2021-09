Krænket kvinde lettet over at Khader dropper injuriesag

Hun er en af i alt syv kvinder, som i en advokatundersøgelse har fortalt, hvordan Naser Khader har udsat hende for seksuelle krænkelser.

Det er en "lettet, men ikke overrasket" Camilla Trustrup, som fredag har fået at vide, at hun undgår et søgsmål for injurier fra folketingsmedlem Naser Khader.

- Med hensyn til Naser Khaders beslutning om ikke at anlægge sag mod os involverede kvinder, er jeg lettet, men ikke overrasket, siger Camilla Trustrup i en skriftlig kommentar til Ritzau. Hun uddyber det ikke nærmere.

Camilla Trustrup delte i juli sin episode med Naser Khader over for DR.

Det var ifølge DR i 2006, at Camilla Trustrup mødte Khader. Dengang var hun 34 år.

Naser Khader havde stiftet foreningen Demokratiske Muslimer, og den ville hun gerne støtte. I den anledning mødtes de to i hendes lejlighed en sen lørdag aften. Han ville ikke mødes offentligt på Nørrebro på grund af sikkerhedshensyn, har Camilla Trustrup fortalt.

Camilla Trustrup har fortalt til DR, at Naser Khader på et tidspunkt beklager sig over smerter i ryggen og skuldrene, og han spørger, om hun ikke vil massere ham.

Han begynder herefter at lyne ned i sine bukser og tage underbukserne og bukserne af. Hvortil Camilla Trustrup siger: "Nej, stop, det skal du ikke", skrev DR i juli.

Det ender med, at Camilla Trustrup giver Naser Khader en kort massage på skulder og ryg, hvorefter hun insisterende beder ham om at gå.

Flere kvinder er stået frem med historier om krænkende oplevelser og overgreb. Naser Khader har efter anklagerne udtalt, at han ville anlægge sag mod kvinderne for udtalelserne, som, han mener, er usande.

Ifølge Weekendavisen fredag har en advokat med speciale i injuriesager dog frarådet Naser Khader at sagsøge kvinderne.

Desuden har advokaten vurderet, at Naser Khader i højest to ud af de syv sager, der beskrives i rapporten, beskyldes for noget, som er ulovligt.

I advokatundersøgelsen, som Weekendavisen er kommet i besiddelse af, medvirker fire af de fem kvinder, som DR har talt med, mens tre andre kvinder, der ikke tidligere har været omtalt i medierne, deltager.

Til Ritzau fortæller Camilla Trustrup, at hun er berørt af, at oplysninger fra advokatundersøgelsen er blevet lagt frem i avisen.

- Jeg har både været rystet og vred over, at Weekendavisen har fundet det betimeligt at offentliggøre dybt personligt og intimt materiale i sagen mod Naser Khader, hvor de involverede parter var lovet anonymitet i forhold til offentligheden, siger hun i en skriftlig kommentar.