Krænket keramiker kræver flere millioner i sag om kopier

Virksomheden F & H A/S og ernæringsekspert Christian Bitz vil blive konfronteret med et krav om betaling af flere millioner kroner i sagen, hvor keramiker Kasper Würtz blev udsat for kopiering.

- Det bliver et to-cifret millionbeløb, siger advokaten om erstatningskravets størrelse. Han tilføjer, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at være mere præcis.

Spørgsmålet om erstatningen skal afgøres af Sø- og Handelsretten.

- Vi skal i første omgang have modparten til at dokumentere, hvad der er solgt af kopiprodukter, siger advokat Johan Løje.

Sagen har fået stor opmærksom. Især da DR-programmet "Kontant" for nylig satte fokus på den og flere andre sager om kopiproduktion.

Retssystemet har allerede fastslået, at F & H A/S og Christian Bitz krænkede Kasper Würtz' ophavsret. Også markedsføringsloven blev overtrådt, fastslog Østre Landsret i en dom i maj.

Selskabet og Christian Bitz har bevidst "tilstræbt af efterligne Würtz' værker", hedder det blandt andet.

Under sagen kom det frem, at F & H A/S i en mail havde bedt en kinesisk producent om at "komme så tæt på som muligt".

Krænkerne skal ifølge dommen trække kopiprodukter tilbage fra forhandlere og andre. Desuden skal lageret destrueres. Og endelig skal de i et landsdækkende livsstilsmagasin offentliggøre dommen.

F & H A/S og Bitz ønskede at bringe slagsmålet helt til tops i retssystemet, men torsdag kom det frem, at Procesbevillingsnævnet har sagt nej til ansøgningen om adgang til Højesteret.

Næste akt består nu som nævnt i at få fastsat erstatningen.

I øvrigt har keramikeren Kasper Würtz anlagt endnu en sag om påstået kopiproduktion mod de nu dømte. Den handler blandt andet om et stel i hvid glasur.

- Det krænker ifølge vores opfattelse endnu mere, siger advokat Johan Løje.

Han oplyser, at de hvide produkter blev markedsføring samtidig med, at Sø- og Handelsretten afsagde dom i den første sag, i marts 2020.