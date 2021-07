Krænkelsessager kan koste Khaders politiske liv

Nu har Naser Khaders ry fået et stort hak.

En række kvinder, både navngivne og unavngivne, står frem med anklager om seksuelle krænkelser mod den nu konservative politiker.

Over for DR står fem frem.

Hændelserne skulle have fundet sted mellem 1999 og 2019.

En af kvinderne, psykolog og anonym i DR's artikel, beretter eksempelvis om, at Khader uopfordret masturberede foran hende.

En anden, kunstneren Karen Dirks, fortæller, at hun var på besøg hos Khader for at måle op til nogle malerier, han havde bestilt af hende.

Han trak hende med ind på sit soveværelse og tvang hende ned i sengen, inden hun måtte løbe ud af lejligheden.

Kristina Olsson, journalist, fortæller, at hun mødtes med Khader på hans private kontor i Christianshavn efter et interview.

Her skulle han have begyndt at kysse hende og stak - ifølge Olsson - sit lem ind i hendes mund.

Det fortsatte med et samleje. Hun var "paralyseret", siger hun til DR.

En anden kvinde beretter om at få sit hoved presset nedad, mens Naser Khader sagde: "kys den, kys den".

Flere udtrykker at have været stærkt påvirkede af episoderne i år efter.

Kvinderne har ikke anmeldt Khader til politiet. Selv afviser han alle anklager.

- Hvis man tager episoderne én for én, er det, der bliver beskrevet, løgn. Jeg ved ikke, hvorfor de kommer ud med det nu. Jeg er overrasket, siger han til DR og understreger, at han aldrig har optrådt voldeligt eller truende over for kvinder eller misbrugt et magtforhold.

Kvinderne er blevet forelagt Khaders afvisning af anklagerne - alle holder over for DR fast i dem.

Hans formand, Søren Pape Poulsen (K), siger i et skriftligt svar, at partiet vil til bunds i sagen.

- Vi ser med stor alvor på sagen, vi vil til bunds i den, og den vil få de nødvendige konsekvenser, siger Søren Pape Poulsen.

Samtidig opfordrer han til, at kvinderne kontakter den whistleblower-ordning, som er etableret i partiet. Det kan sikre "en ordentlig og fair behandling af alle involverede parter i denne type sager", mener partiformanden.

Bent Winther, politisk kommentator hos Berlingske, mener, at Naser Khader får svært ved at overleve anklagerne.

- Jeg har svært ved at se Naser Khader overleve politisk efter de her anklager.

- De virker overbevisende, følger det samme mønster, og der er endda flere, der står frem med navn, siger han.

Spørgsmålet er bare, om han selv trækker sig, eller om partiet drager konklusionen, at han må væk, mener Bent Winther.

Naser Khader har levet en omskiftelig tilværelse i dansk politik. Først sad han i Folketinget for De Radikale, siden var han med til at starte Ny Alliance, der blev til Liberal Alliance.

Derefter skiftede han til De Konservative, hvor han altså er i dag. Han er lige nu sygemeldt med stress.