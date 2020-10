Krænkede kvinder i De Radikale fik aldrig tilbagemelding

- Det ligger mig på sinde her at beklage dybt, at én klager selv har måttet opsøge en tilbagemelding, og at en anden klager ikke har fået en tilbagemelding, siger sekretariatschef Lars Beer Nielsen i en meddelelse.

Han beklager deres oplevelser, "som gør ham ondt".

Ifølge ham selv fik han overleveret de to af sagerne, da han tiltrådte i september 2016.

Alle tre sager blev håndteret ved, at den politiske leder fik en påtale, hvilket Østergaard ifølge en redegørelse fra De Radikale "tog til efterretning".

Sekretariatschefen har ikke efterfølgende fået etableret bedre retningslinjer. Netop mangel på retningslinjer i partiet har svækket håndteringen, konkluderer en redegørelse.

Mandag aften stod folketingsmedlem Katrine Robsøe (R) frem og sagde, at hun havde oplevet uønsket seksuel kontakt fra Østergaard, da hun var studentermedhjælper i 2015.

Hun bekræftede ligeledes en historie om en sag fra 2016, hvor en praktikant havde oplevet uønsket seksuel kontakt fra Østergaard.

Den tredje klage blev indgivet i sommeren 2017 via mellemmand. Igen var der tale om en uønsket berøring i forbindelse med en fest.

Forløbet startede med en fjerde sag, da folketingsmedlem Lotte Rod (R) stod frem og sagde, at hun også havde oplevet uønsket berøring for knap ti år siden af en person fra partiet.

Hun satte dog ikke navn på vedkommende, og Østergaard sagde til offentligheden, at vedkommende havde fået en påtale. Det var altså den fjerde påtale, men den eneste offentligheden kendte til.

Det fandt sted, mens De Radikale havde igangsat en storstilet kampagne mod sexchikane.

Senere kom det frem, at det var Morten Østergaard selv, der havde krænket Lotte Rod. Det førte til, at Sofie Carsten Nielsen (R) blev ny politisk leder.

Morten Østergaard er sygemeldt på ubestemt tid. Sekretariatschefen har fået en advarsel for håndteringen.