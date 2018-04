Kræftrisikoen for brandfolk er ikke højere end hos andre

De to forskningsresultater betyder, at der ikke bliver foretaget ændringer på erhvervssygdomsfortegnelsen, fremgår det af en pressemeddelelse.

Det viser to nye forskningsrapporter, som har været drøftet i Erhvervssygdomsudvalget.

Der er ikke noget, der tyder på, at arbejdet som brandmand er forbundet med en øget risiko for at udvikle kræft.

Det er dog blevet aftalt mellem parterne, at udvalgte sager om lungekræft, Non-Hodgkins lymfom, blærekræft, prostatakræft, testikelkræft og modermærkekræft hos brandmænd kan forelægges for udvalget til en konkret vurdering, hvis de ikke kan anerkendes efter fortegnelsen.

De forskningsresultater kolliderer med en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse fra efteråret.

Her kiggede man på 9061 danske brandmænds kræftdiagnoser for at undersøge, om der var en sammenhæng med deres arbejde.

Undersøgelsen viste, at brandmænd har en let øget risiko for modermærke-, testikel- og prostatakræft.

Sager om kræft hos brandfolk kan dog anerkendes som en erhvervssygdom. Det sker, hvis der har været en tilstrækkelig udsættelse for eksempel asbest, sod og tjæreprodukter i forbindelse med arbejdet.

Sager, hvor påvirkningen eller sygdommen ikke opfylder kravene til anerkendelse efter fortegnelsen, kan forelægges for Erhvervssygdomsudvalget.

Det sker, hvis der er en mulig årsagssammenhæng mellem påvirkninger på arbejdet og udvikling af en bestemt sygdom.