Kræftprøver forsvinder i it-system

Avisen skriver, at en gruppe læger på Hvidovre Hospital i løbet af efteråret opdagede, at noget var galt.

Flere læger på sjællandske sygehuse har oplevet, at vigtige svar på prøver ikke når elektronisk frem via det nye it-system, Sundhedsportalen.

Resultater af vævsprøver, røntgenbilleder og skanninger, der giver afgørende svar på graden af patienternes sygdom, nåede aldrig frem til de læger, der havde bestilt dem.

Desuden oplevede ansatte på Rigshospitalet, at kræftpatienter kom for sent i gang med behandlingen, fordi prøvesvar blev overset eller forsinket.

Politiken skriver, at læger på Hvidovre Hospital og Amager Hospital siden 1. september har anmeldt 15 utilsigtede hændelser.

Det har været i tilfælde af, at der har været mistanke om, at en patient havde kræft, men hvor prøvesvaret enten er forsinket eller slet ikke er kommet frem.

Det skulle ellers ske helt af sig selv i Sundhedsplatformen.

Region Hovedstaden har derfor nedsat en taskforce, der skal undersøge, hvorfor prøvesvarene ikke altid når frem.

Lægerne på Hvidovre Hospitals gastroenhed, der behandler mave-tarm-sygdomme og opdagede problemet, har derfor genoptaget brugen af papir. Dermed håber de at kunne være sikre på, at lægerne får de vigtige prøvesvar.

- Problemet er, at systemet med Sundhedsplatformen er utroværdigt. Det er dybt frustrerende som læge, at man ikke ved, at man får de svar, man skal have, siger kirurgisk overlæge Palle Miliam til Politiken.

Ifølge avisen måtte Region Hovedstaden i oktober for første gang indrapportere tre tilfælde, hvor patienter havde taget skade, fordi deres prøvesvar var blevet forsinket eller overset.

- Det er første gang, at regionen har oplyst, at der er patienter, der har fået en skade, som kan skyldes Sundhedsplatformen. Vi afventer en analyse fra regionen, som skal belyse, om det er Sundhedsplatformen, der er årsagen, siger kontorchef Anette Lykke Petri fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Politiken.