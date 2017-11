Kræftforening: Røgfri skoletid får unge til at droppe smøger

Det siger Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

Det vil være et skridt i den rigtige retning mod at undgå rygning blandt børn og unge, hvis cigaretrøg i skoletiden bliver forbudt.

- Hvis jeg skal komme med et kvalificeret skud fra hoften, så vil jeg tro, at det kan nedbringe rygning i den aldersgruppe med 25 procent, siger han.

Selv om der er rygeforbud på skolerne, er det ofte ikke nok til at forhindre folkeskoleelever i at ryge i skoletiden, mener Lægeforeningen, som gerne ser, at al rygning i skoletiden forbydes.

- Det er et godt sted at sætte ind, hvis man vil forhindre, at børn og unge begynder at ryge, fordi de fleste bakker op om rygeforbud, siger Niels Them Kjær.

Han henviser til en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden, der viser, at 82 procent af de 14-19-årige danskere synes, at en røgfri skoletid er en god idé.

- Det kan godt være, at de begynder at eksperimentere med rygning i sociale situationer, for eksempel i weekenden. Men hvis de ikke kan ryge i skoletiden og derhjemme, så bliver det ikke noget, de gør dagligt.

Niels Them Kjær pointerer dog, at hvis et forbud virkelig skal batte, skal man udvide rygeforbuddet til også at gælde ungdomsuddannelser.

Mange unge begynder nemlig at ryge cigaretter i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.