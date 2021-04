Kræftens Bekæmpelse stopper planer om onlinekasino

Kræftens Bekæmpelse stopper øjeblikkeligt planer om at starte et onlinekasino. De negative reaktioner har været "overvældende", siger organisationens direktør.

- Meldingen er, at vi kommer til at lægge planerne i mølposen. Vi er blevet overrumplede af den reaktion, der er kommet på det. Vi synes, at vi havde gjort det så sikkert og ansvarligt som muligt.

- Men vi må erkende, at reaktionen har været så overvældende, at det kan vi ikke sidde overhørig, siger direktør for Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker til Ritzau.

Ifølge Radio4 havde Kræftens Bekæmpelse søgt og fået tilladelse til at drive onlinekasino.

Kræftens Bekæmpelse har i årevis haft et lotteri, hvor man kan købe lodsedler og dermed støtte foreningen. Det gav i 2019 et overskud til foreningen på 41,6 millioner kroner, et lille fald.

Men mens lotteriet ikke har affødt negative kommentarer, så har planerne om et onlinekasino i den grad.

Center for Ludomani er arge modstandere og kalder tanken "helt forkert". Og på sociale medier har det ikke skortet på kritik.

Spurgt om, hvordan man er gået så markant fejl af folkestemningen, siger Jesper Fisker:

- Vi har i hvert fald ikke kunnet forudse, at det var denne her reaktion, der ville komme. Og vi har nok også undervurderet, at der - selv om vi har gjort vores bedste - er nogle helt principielle ting omkring onlinespil, som vi ville blive en del af, selv om det ikke var vores intention.

- Vi har undervurderet den reaktion, der ville komme. Og det tager vi til efterretning, er blevet klogere og har truffet en beslutning.

Kræftens Bekæmpelse havde i 2019, det seneste regnskab, indtægter for i alt 1078 millioner kroner. Af dem var altså 41,6 millioner fra lotteriet mens eksempelvis arv og gaver lød på 218 millioner kroner. Organisationen havde et stort overskud i 2019.

Ifølge Jesper Fisker betyder det droppede onlinekasino da heller ikke, at nogle aktiviteter må stoppes eller sættes på pause.

- Vi er hele tiden optaget af, hvordan vi kan finde på nye måder at skaffe penge på. Vi bruger rigtigt mange penge på forskning, patientstøtte og forebyggelse.

- 97 procent af vore indtægter er donationer, så vi er hele tiden afhængige af at være kreative på det område.

- Derfor vil vi overveje, hvad vi kan gøre i stedet, siger han.