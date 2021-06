Kræftens Bekæmpelse om ventetider: Burde være løst tidligere

Det er nu muligt for kvinder i hovedstaden, der har tegn på brystkræft, at komme til Nordjylland for at kunne blive undersøgt hurtigere, ligesom sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har sat sig selv i spidsen for en taskforce, som skal overvåge og sikre, at kvinder får hurtig behandling for brystkræft.

Men mens det er positivt, at der nu i hvert fald bliver gjort noget ved de lange ventetider i Region Hovedstaden, burde man have gjort noget tidligere, og de langsigtede problemer bliver ikke løst.

Det siger direktør for Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

- Man skulle formodentlig have gjort noget for lang tid siden, før man overhovedet fik de her problemer. Det er nemt at sige nu, men det tyder på, at den langsigtede uddannelse af fagpersoner på det her område har haltet lidt.

- Vi står i hvert fald nu i en situation, hvor vi får den negative konsekvens af, at det ikke har været håndteret tidligere.

- Når der nu er opstået den her situation, så må man gøre, hvad man kan for at løse den aktuelle situation. Det synes jeg er fornuftigt, men det skal jo ikke skygge over, at man skal tage initiativer, der mere grundlæggende løser problemet fremadrettet, siger Jesper Fisker.

Ifølge Berlingske sættes der også gang i en international rekrutteringsindsats, hvor man vil forsøge at få radiologer fra Sydeuropa til at arbejde i København.

Og over hele landet sættes der gang i en omfattende indsats for at prøve at skaffe mere personale, lyder det fra Magnus Heunicke.

Ifølge Jesper Fisker bør en langsigtet plan blandt andet indebære, at der uddannes mere personale i Danmark. Han mener også, at Danmark skal blive dygtigere til hurtigere at tage ny teknologi i brug.

Problemerne er især store i Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvor der er lange ventetider på grund af mangel på speciallæger i radiologi og radiografer, fremgår det af en redegørelse fra ministeren ifølge Berlingske.

I Region Sjælland må kvinder i gennemsnit vente to år og seks måneder på at blive undersøgt for brystkræft i screeningsprogrammet. Det er tre måneder længere, end de burde.

- Der er betydelige problemer, og det har der været i et stykke tid. Det er der efterhånden i flere af de danske regioner, siger Jesper Fisker.

Region Hovedstaden har i juni som nævnt lavet en særlig aftale med Region Nordjylland om, at en række kvinder med mistanke om brystkræft kan blive undersøgt på Aalborg Universitetshospital - men kun i juni.