Kræft gav Egholm en ny vild heltinde

Egholm, der selv er fra Aarhus, studerede musik som ung, men skiftede musikken ud med det skrevne ord på Journalisthøjskolen.

Siden blev hun bagsideredaktør på Berlingske. Men gradvist etablerede hun sig som freelanceskribent og leverandør af noveller og klummer til ugeblade.

En opfordring i 1998 til at skrive en bog blev til "De frie kvinders klub". Og så var den ged barberet. Velsælgende romaner er siden tikket i en flittig strøm fra Egholms skrivemaskine.

Hendes force er at spinde et krimiplot og garnere det med tidsaktuelle samfundstemaer til en vedkommende personhistorie.

Som det skete med Dicte-bøgerne, der også blev til en populær tv-serie med Iben Hjejle i hovedrollen på TV2.

Året inden droppede TV2 ellers efter bare en enkelt sæson tv-serien "Den som dræber" også forfattet af Elsebeth Egholm. Den blev et seer- og anmeldermæssigt flop.

Med Dicte var der imidlertid ingen slinger i valsen. Serien blev en succes for Egholm, for Hjejle og sågar for Aarhus. Beregninger viste, at eksponeringen af Smilets By i tv-seriens optagelser havde en reklameværdi på hele 137 millioner kroner.

Men alvorlig sygdom blev enden på det mangeårige professionelle parløb mellem Egholm og Dicte. I 2015 fik Elsebeth Egholm konstateret brystkræft og måtte gennem kemo og operation.

Undervejs blev Dicte parkeret. I stedet opfandt Egholm den mere vilde, unge læge Rina med et hemmeligt liv som murklatrer og graffitikunstner. Hun har foreløbig været hovedperson i to Egholm-krimier, som har givet forfatteren ny opdrift.

Hendes spritnye roman, "Som natten kender stjernerne" er dog ikke en Rina-krimi. Snarere en kærlighedsroman om familiehemmeligheder og besværlig forelskelse.

Egholm var gift med den britiske krimiforfatter Philip Nicholson fra 1994 til hans død i 2005.

I dag bor hun i Risskov sammen med kæresten Jürgen Klahn, der er aktiehandler - og siden 2016 også krimiforfatter.