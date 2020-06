Kort før næse-samråd indkalder Dan Jørgensen til forhandlinger

Klimaminister Dan Jørgensen (S) indkalder til forhandlinger fredag om en plan for alternative drivmidler. Det oplyser SF's klimaordfører Signe Munk forud for et samråd torsdag.

Her stod klimaministeren til muligvis at få en næse for nøl, men efter indkaldelsen til forhandlinger fredag støtter SF ikke længere en næse, siger Signe Munk.