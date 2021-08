Korsbåndsskade stoppede EM-profilen

Hun var med til at sætte kvindefodbold på dagsordenen i Danmark, men hun formåede aldrig at få det fulde udbytte ud af anstrengelserne.

En grim korsbåndsskade under EM-semifinalen i 2017 endte nemlig med at blive skæbnesvanger for nordjyden.

Hun kæmpede ihærdigt for at komme tilbage på banen igen, men knæet var ikke længere i stand til at spille elitefodbold.

I et interview med Spillerforeningen i november sidste år fortalte hun, at hun end ikke er i stand til at løbe. Derfor forsvandt midtbanespilleren pludselig, men stille fra Fortuna Hjørrings trupoversigt.

- Da jeg blev klar over, at jeg skulle skrive under på, at jeg er fodboldinvalid, gav det et sug i maven. For jeg havde aldrig troet, det skulle være sådan, min karriere stoppede. Det er ikke sådan, at jeg har sagt offentligt, at jeg stoppede min karriere. Men nu skulle det stå på sådan et stykke papir. Så jeg gik fra at være i en EM-rus i 2017 til at være en invalid fodboldspiller, sagde hun til Spillerforeningen.

Line S. Jensen kan se tilbage på en flot karriere, der blandt andet bød på 66 landskampe.

Landsholdskarrieren strækker sig fra debuten som teenager i 2009 frem til den skæbnesvangre EM-semifinale i sommeren 2017. Få dage efter korsbåndsskaden fik hun hængt en EM-sølvmedalje om halsen.

Fire år tidligere måtte hun sammen med resten af landsholdskollegerne spejde forgæves efter en EM-medalje, da Danmark tabte EM-semifinalen til Norge efter straffesparkskonkurrence.

Foruden et kort ophold i amerikanske Washington Spirit i perioden 2016-2017, spillede hun hele seniorkarrieren for Fortuna Hjørring.