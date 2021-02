Korrespondent sprang ud som krimiforfatter

Den 4. februar fylder krimidronningen 50 år.

Lone Theils har dog ikke helt forladt sin journalistiske faglighed. Hendes bøger - som tæller blandt andet "Pigerne fra Englandsbåden" og "Stilleleg" - tager udgangspunkt i virkelige hændelser, og der ligger altid bunkevis af research bag.

Men når selve skrivningen går i gang, lægger hun det hele til side og lader den gode fortælling føre pennen.

- Jeg har altid villet være forfatter, og jeg har altid mere eller mindre ubevidst tænkt i fortællinger, fortæller Lone Theils.

For hende er jobbet som forfatter benhårdt arbejde, og hun bruger den skrivedisciplin, hun har opbygget gennem sine mange år med journalistisk arbejde for Politiken, Berlingske, DR, TV2 og Radio24Syv.

Særligt markant står hendes 16 år som korrespondent i den britiske hovedstad, London. Derudover har hun arbejdet som krigskorrespondent i Kosovo og har lavet reportager eksempelvis fra Tyrkiet efter et voldsomt jordskælv.

Lone Theils holder sig stadig fuldt opdateret om de britiske forhold og fungerer som ekspert på både TV2 og DR. Hun har derfor været hyppigt på skærmen i forbindelse med brexit.

Derudover skriver hun for netmediet POV International.

Lone Theils er oprindeligt fra Holstebro, men bor nu alene i et helårshus i en kolonihave på Amager. Her har hun selskab af sin egen kat og en af områdets katte, der kommer og spiser med.

Hun er med tiden kommet fint overens med det faktum, at hun af medicinske årsager ikke kunne få børn. Og i stedet stornyder hun at være der for sine nevøer og niecer.

Det er også i kolonihaven, at hun sidder og skribler løs på sine blodige bøger.

Her har hun skrevet fire bøger om journalisten Nora Sand, som har solgt flere end 100.000 eksemplarer og er solgt til udgivelse i 16 lande.

Dagen efter forfatterindens fødselsdag udkommer den femte bog i serien med titlen "De usynlige".