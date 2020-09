Fra torsdag og et halvt år frem laver Fødevarestyrelsen stikprøver i forbindelse med kontrol af rengøring af de lastvognstog, der krydser den danske grænse. Indsatsen skal forebygge, at lastbiler tager afrikansk svinepest og andre sygdomme med til Danmark. (Arkivfoto)

Kontrol af rengøring i lastbiler skal holde svinepest ude

Fødevarestyrelsen vil det næste halve år kontrollere, at lastbiler, der krydser grænsen til Danmark, er rengjort efter reglerne. Det vil de gøre med stikprøver af 300 lastbiler.

Indsatsen skal forebygge, at svinepest samt mund- og klovsyge bliver transporteret ind i landet.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse mandag.

Det sker, kort tid efter at der er konstateret afrikansk svinepest i døde vildsvin i Tyskland.

Camilla Brasch Andersen, der er kontorchef i Fødevarestyrelsen, påpeger, at vognmændene har et ansvar.

- Efter at der i september blev konstateret svinepest i Tyskland, er det blevet endnu mere afgørende, at alle vognmænd, der transporterer dyr, er bevidste om deres ansvar for ikke at slæbe afrikansk svinepest ind i landet og derfor sørger for, at deres biler bliver rengjort ordentligt, siger hun.

Myndighederne ser med meget stor alvor på reglerne om rengøring. Ét enkelt tilfælde af afrikansk svinepest kan koste milliarder i tabt eksportindtægt, hvis udlandet lukker for køb af danske svin.

Frygt for svinepest er også årsag til, at der langs den dansk-tyske grænse er blevet opført et vildsvinehegn.

Japan, Kina og Sydkorea har lukket for import af tysk svinekød på grund af de nye tilfælde af afrikansk svinepest.

Ifølge Camilla Brasch Andersen er de markeder også meget store for dansk eksport.

- Hvis der kom et udbrud, forventer vi, at de også lukker for dansk eksport. Det vil blive dyrt, siger hun.

I 2018 lavede Fødevarestyrelsen en lignende kontrol af rengøring i 300 lastbiler. Dengang viste kontrollen, at fire ud af ti lastbiler stadig var i risiko for at kunne sprede for eksempel afrikansk svinepest, fordi de ikke var rengjort eller desinficeret efter reglerne.

Camilla Brasch Andersen håber, at man vil finde færre tilfælde denne gang. Hun oplyser, at Fødevarestyrelsen løbende har lavet informationsmateriale og "haft en god dialog med branchen" om vigtigheden af rengøring.