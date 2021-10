Kontorchef ville holde Støjberg ude af konkrete asylsager

Det var, efter at Inger Støjberg i februar havde meddelt et stop for, at alle mindreårige kunne bo med en ægtefælle eller samlever på asylcentre.

- Jeg ville være ked af det, hvis ministeren havde været inde over sådanne sager og dermed også påtog sig ansvaret for udfaldet, siger Jesper Gori, da han onsdag bliver afhørt på det 17. retsmøde i rigsretssagen.

Her er han et af nøglevidnerne i sagen mod Støjberg, der er tiltalt for at iværksætte og fastholde en ulovlig instruks om at adskille asylpar, hvor mindst den ene var under 18 år, uden undtagelser.

Den 9. marts 2016 - en måned efter at Støjberg havde meddelt adskillelserne i en pressemeddelelse - var Jesper Gori til et møde med ministeren og flere andre.

Det handlede egentlig om besvarelse af et spørgsmål fra Udlændingeudvalget. Men det kom til at dreje sig om fem sager, hvor par ikke var adskilt.

Og Jesper Gori beskrev i en mail efterfølgende til sin chef mødet som "lidt stormfuldt".

- Jeg var overrasket over, at noget af det gik over i en situation, hvor Uffe Toudal (departementschef, red.) og jeg sagde det, som vi har sagt før - at en indkvarteringsordning uden adgang til undtagelser ikke er en ordning, man kan pålægge danske myndigheder, siger han.

Inger Støjberg, der nægter sig skyldig i at have givet en ulovlig instruks, har tidligere forklaret, at hun ved mødet om 9. marts var træt af, at der var par, som ikke kunne adskilles.

- Derfor trykker jeg lidt på maven. Jeg tester lidt af, hvor er grænsen. Det kan godt være, jeg har været lidt obsternasig og gået lidt tæt på de sager. Det skal jeg ikke kunne afvise, sagde hun i Rigsretten i september.

Hun afviste samtidig, at hun ønskede at sagsbehandle og afgøre sagerne.

Afhøringen af Jesper Gori begyndte tirsdag og er fortsat ved onsdagens retsmøde.