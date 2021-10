Kontorchef i Mogens Jensen-ministerium ville ikke eje minkaflivning

Således skrev kontorchef i ministeriet Paolo Drostby i en mail om morgenen 4. november, at ansvaret for beslutningen helst skulle placeres hos statsminister Mette Frederiksen (S) eller sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

I det daværende Miljø- og Fødevareministerium så man helst, at minister Mogens Jensen (S) undgik at stå i spidsen i offentligheden for regeringens beslutning om at aflive alle mink.

Beslutningen om at aflive alle mink blev truffet om aftenen 3. november. Det skete på et møde i regeringens koordinationsudvalg, hvor en række topministre sidder.

På det tidspunkt var man i det relevante fagkontor i Miljø- og Fødevareministeriet overbevist om, at der ikke var grundlag i loven om hold af dyr til, at myndighederne må kræve det.

Om morgenen 4. november danner fagkontoret i ministeriet sig et overblik over, hvordan beslutningen skal præsenteres på et pressemøde senere på dagen.

Det er i den forbindelse, at Paolo Drostby skriver en mail til en gruppe af sine kolleger.

Han beder en pressemedarbejder om at få et overblik over behovet til pressemødet senere på dagen. Han skriver videre:

- Er M(ministeren, red.) med? Overordnet har vi en interesse i ikke at tage ansvaret for beslutningen - stm og sum bør stå forrest i forhold til begrundelse, presse og i øvrigt lovhjemmel.

STM og SUM er ofte benyttet som forkortelse for Statsministeriet og Sundhedsministeriet.

Mailen fra Paolo Drostby kom frem under en afhøring af en af hans daværende fuldmægtige, Anders Kroman Liin.

Adspurgt om det lykkedes at få andre end Mogens Jensen til at stå med ansvaret for beslutningen på pressemødet, konstaterede Anders Kroman Liin tørt:

- Man må konkludere, at Mogens Jensen var med på pressemødet og fik ret væsentlig taletid.

Kort efter spurgte kommissionen formand, Michael Kistrup, om konklusionen dermed blev, at "det var jeres øl, der væltede."

- Det var Mogens Jensen, der røg, jo, sagde Anders Kroman Liin.

Ved middagstid 5. november stod det klart ikke kun i Miljø- og Fødevareministeriet, men også i Justitsministeriet, at der ikke var nogen lovhjemmel for at kræve alle mink aflivede.

Ifølge regeringens egen redegørelse går der nogle dage før først Mogens Jensen og siden Mette Frederiksen bliver oplyst om den manglende lovhjemmel.

18. november trak Mogens Jensen sig som minister. Der blev siden vedtaget lovgivning, der forbyder hold af mink til og med udgangen af 2021. Et flertal i Folketinget vil forlænge dette til udgangen af 2022.