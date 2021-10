Kontorchef holdt Støjberg ud i strakt arm i instrukssag

Svaret skulle skrives, efter at Støjberg i en pressemeddelelse havde fortalt, at alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, skulle adskilles. Støjberg nævnte ikke undtagelser og er tiltalt for at iværksætte en ulovlig instruks.

Inger Støjbergs forsvarer, René Offersen, har torsdag en række spørgsmål til tidligere kontorchef Jesper Gori, som var med til at udarbejde et svar til Folketingets Ombudsmand i foråret 2016.

I svaret stod der, at Støjberg instruerede Udlændingestyrelsen om at adskille.

- Jeg erkender, at vi på den måde forsøgte at holde ministeren ude i strakt arm, siger Jesper Gori.

- Ordet "instruere" var ikke super velvalgt.

Forsvareren spørger også, om Jesper Gori vidste, om Inger Støjberg medvirkede til at kommunikere til styrelsen.

- Det vidste jeg intet om, nej, siger han.

Støjbergs pressemeddelelse fra 10. februar 2016 nævner ikke undtagelser. Støjberg har forklaret, at hun ikke ville flage med undtagelser, men hun har lagt vægt på, at hun også godkendte et notat, der tilsagde, at der var undtagelser.

I svaret til Ombudsmanden kaldes pressemeddelelsen en instruks, hvilket undrer René Offersen. Det giver ham også "hovedbrud", hvorfor pressemeddelelsen fik en mere fremtrædende rolle i svaret.

- Vi kan godt have haft en holdning til, hvordan man skriver det, men det skal selvfølgelig være sandt, i forhold til hvordan styrelsen opfattede forløbet, siger Jesper Gori.

Udlændingestyrelsen beskriver i sit bidrag til svaret til Ombudsmanden, at der også blev givet en mundtlig instruks til styrelsen.

Den bestod af telefonopkald fra afdelingschef Line Skytte Mørk Hansen fra Koncernstyring i ministeriet til vicedirektør Lene Vejrum i styrelsen.

Lene Vejrum mener, at hun fik at vide, at de skulle adskille uden undtagelser, men Line Skytte mener, at hun sagde, at der var undtagelser.

Jesper Gori fandt i februar eller marts 2016 ud, af der var uenighed om opkaldet, siger han i Rigsretten. Han var dog ikke selv involveret i at kommunikere adskillelserne til styrelsen.

- Jeg ved alene det, som Udlændingestyrelsen fortæller til os, siger han.

Jesper Gori fortæller, at han fortalte sin chef, chefjurist Lykke Sørensen, om uenigheden. Men han gik ikke til Line Skytte.

René Offersen kan ikke forstå, at man ikke spurgte Line Skytte inden svaret til Ombudsmanden. Jesper Gori forklarer dog, at man har orienteret Line Skyttes afdeling, Koncernøkonomi.

- Jeg indrømmer, at da jeg kom til Rigsretten, var jeg ikke opmærksom på, at vi rent faktisk havde fået afstemt med Koncernøkonomi, men det kan jeg forstå på denne her mail, at det har vi, siger han og henviser til en mail, hvor det skrives, at afdelingen skal orienteres.

Line Skytte har selv forklaret, at hun først fandt ud af styrelsens syn på opkaldet et år efter. Hun fik i ministeriets system en kopi med styrelsens svar til Ombudsmanden, men det så hun ikke, har hun sagt.