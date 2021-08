Kontakttallet holder sig på 1 - tyder på stabil epidemi

Kontakttallet i Danmark er beregnet til 1,0.

Det skriver Sundhedsministeriet på Twitter tirsdag.

Et kontakttal på 1,0 svarer til, at 10 smittede i gennemsnit giver smitten videre til 10 andre.

Med andre ord vil epidemien hverken stige eller falde med et tal på 1,0.

- Kontakttallet er i dag beregnet til 1. Det tyder på en stabil epidemi, skriver Sundhedsministeriet i sit tweet.

Kontakttallet var også i sidste uge på 1,0, mens det i ugerne forinden har været over 1. Det vil sige, at epidemien på det tidspunkt blev vurderet til at være let stigende.

I midten af juli var kontakttallet for eksempel oppe på 1,3. Det var det højeste i 11 måneder.

Men siden er det gået den rigtige vej, og nu er epidemien i Danmark altså nede på et stabilt niveau.

- Smitte- og indlæggelsestal er fortsat på et lavt niveau, og udrulningen af vaccinerne fortsætter.

- Hver og en, der tager imod vaccination og følger de gode råd, er med til at bekæmpe epidemien, skriver Sundhedsministeriet i tweetet.

Kontakttallet bliver fulgt med interesse, da det siger noget om, hvorvidt smitten er på fremmarch eller på tilbagetog.

Det siger til gengæld ikke noget om antallet af smittetilfælde i samfundet.

Kontakttallet beregnes ved at se på smittesituationen for halvanden uge siden. Derfor er tallet til en vis grad bagudskuende, men det bliver alligevel brugt som et element i myndighedernes overvågning af coronasituationen.

Derudover følger myndighederne blandt andet med i antallet af smittede i de daglige opgørelser og antallet af nye patienter med coronavirus på hospitalerne.