Centralt tal falder: 10 med corona smitter nu 11 andre

Kontakttallet for smittede er faldet fra 1,3 til 1,1. Et fald, men smitten stiger altså fortsat. Det skyldes, at der er spredning i store dele af landet. Vi skal ned under 1, før kurven knækker. Tiltagene skal have mere tid til at virke, og vi skal holde fast. Tak ?? #COVID19dk pic.twitter.com/FEyUbScSZ4