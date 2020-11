Kontakttallet falder - epidemien vokser stadigvæk

Kontakttallet er tirsdag opgjort til 1,1, fremgår det af Statens Serum Instituts (SSI) tal.

Lidt mindre snørklet betyder det, at 10 smittede personer i gennemsnit vil smitte 11 andre - det betyder samtidig, at epidemien er voksende.

Selv om epidemien dermed har været en smule aftagende, vokser den altså stadig, understreger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

- Derfor vigtigt, at vi fortsat står sammen om at bryde smittekæderne, skriver han.

Desuden oplyser han, at halvdelen af alle danskere nu er blevet testet en eller flere gange.

For at epidemien skal være aftagende, kræver det, at kontakttallet er under 1.

Hvis kontakttallet for eksempel er 0,5, betyder det, at det kun er hver anden smittede person, der giver smitten videre.

Et kontakttal på lige præcis 1 betyder, at epidemien hverken vokser eller aftager.

I det seneste døgn har 1353 personer fået konstateret smitte med coronavirus.

De positive prøvesvar er fundet blandt i alt 73.710 coronaprøver. Dermed er positivprocenten 1,8 procent - det højeste siden den 23. oktober.

35 personer er blevet indlagt med coronavirus siden SSI senest opdaterede tallene, og der er dermed i alt 169 personer indlagt med sygdommen nu.

Af dem ligger 22 på intensivafdelinger, hvilket er én færre end mandag. Der er fortsat 14 personer, der ligger i respirator.

Fire personer smittet med covid-19 er afgået ved døden det seneste døgn. Det bringer det samlede dødstal op på 728 personer.