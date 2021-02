Kontakttallet er steget til 1,0 - andel af B117 vokser

Kontakttallet er beregnet til 1,0. Det er dermed steget, efter at det i sidste uge blev beregnet til 0,7.

Kontakttallet - der tidligere blev kaldt smittetrykket - er steget til 1,0. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag på Twitter.

Tallet siger noget om epidemiens udvikling. Det viser, hvor mange personer en smittet i gennemsnit giver smitten videre til.

Et kontakttal på 1,0 svarer til, at ti personer i gennemsnit smitter ti andre. Det vil sige, epidemien holder fast.

Sidste uge blev kontakttallet beregnet til 0,7. Tallet viser, hvordan billedet var ti dage forinden.

Det skyldes blandt andet, at der er lagt tidsforskydning ind svarende til den tid, der går, fra man bliver smittet, til man testes positiv.

Ifølge ministeren er det ikke uventet, at kontakttallet nu er 1,0.

- Det er ikke uventet, når andelen af B117 vokser, og når vi har årstiden mod os, skriver Magnus Heunicke på Twitter.

B117 er en coronavariant, der er mere smitsom end den, der i øjeblikket er dominerende i Danmark.

Kontakttallet på 1,0 er beregnet ud fra alle smittetilfælde. Det vil sige, at det er overordnet og også inkluderer mere smitsomme varianter af coronavirusset. Der er ikke oplyst et kontakttal for B117-varianten.

Varianten, der først blev fundet i Storbritannien, udgør stille og roligt flere og flere af de smittetilfælde, der er i landet.

Fra midten af februar ventes den at være den dominerende variant i Danmark, og i starten af marts ventes 80 procent af alle smittetilfælde at være B117.

- Nu er det vigtigt, at tallet holdes på dette niveau, når B117 bliver dominerende. Hold derfor fast i de gode vaner, lyder det fra Heunicke.

Det var netop med henvisning til B117, at coronarestriktionerne blev strammet i starten af året. Blandt andet blev forsamlingsloftet sænket til fem fra før ti personer.

Restriktionerne ser ud til at have virket. Antallet af nye bekræftede smittede er raslet ned siden midten af januar.

Det har blandt andet betydet, at de yngste skoleelever fra mandag er kommet tilbage på den fysiske skolebænk. Inden da modtog de undervisning online derhjemme.