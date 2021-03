Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fortæller, at kontakttallet senest er opgjort til 1,1. Dermed er epidemien stadig svagt stigende. (Arkivfoto)

Kontakttallet er 1,1 - epidemien stadig i svag vækst

Hurtige og effektive lokale nedlukninger er nøglen til at holde epidemien i kontrol, siger sundhedsminister.

Coronaepidemien er stadig svagt stigende i Danmark.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Det gør han med henvisning til det senest opgjorte kontakttal, der er 1,1. Det er det samme som for en uge siden, hvor det ligeledes var 1,1.

Med et kontakttal på 1,1 vil 100 smittede i gennemsnit give smitten videre til 110 andre. Dermed tiltager epidemien.

- Hurtige og effektive lokale nedlukninger er nøglen til at holde epidemien i kontrol, mens vi genåbner gradvist, skriver Heunicke i sit tweet.

Han tilføjer, at det er særligt vigtigt, at alle holder fast i de gode vaner hen over påsken.

Efter påsken - mere præcist 6. april - indledes næste del af den langsigtede genåbning af landet. Her får blandt andet frisører lov til at genåbne.