SSI's direktør, Henrik Ullum, fortæller til TV2, at kontakttallet for B117 er 1,1. (Arkivfoto)

Kontakttal for B117 er 1,1 - varianten spreder sig

Kontakttallet - der tidligere hed smittetrykket - for coronavarianten B117, der først blev observeret i Storbritannien, er 1,1.

Det siger Statens Serum Instituts direktør, Henrik Ullum, onsdag morgen til TV2.

Det vil sige, at 10 smittede personer i gennemsnit giver smitten videre til 11 nye. Virusset spreder sig altså.

Det generelle kontakttal, der inkluderer både mere og mindre smitsomme varianter, er 0,7, oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag. På det tidspunkt var kontakttallet for B117 endnu ikke udregnet.

- Vi har denne her mere smitsomme variant af coronavirus, der breder sig.

- Den er så meget mere smitsom, at selv når vi har et kontakttal på 0,7, vil vi vurdere, at den britiske variant har et kontakttal på 1,1 siger Ullum til TV2.

B117 vurderes i starten af marts at ville udgøre 80 procent af coronatilfældene i Danmark.

Varianten vurderes ikke at være farligere end den, der i øjeblikket er dominerende i Danmark. Men den smitter altså mere.

Det var blandt andet med henvisning til B117 og den frygtede smittestigning, når den blev dominerende, at restriktionerne i Danmark blev skærpet i starten af januar. Blandt andet blev der indført et forsamlingsloft på fem personer for at dæmpe smitten.

Restriktionerne ser ud til at have virket. I hvert fald er antallet af de daglige bekræftede smittetilfælde raslet ned den seneste tid.

Det betyder også, at skolerne bliver åbnet for de yngste elever fra mandag. Her kan eleverne i 0. til 4. klasse komme tilbage på skolebænken.

Den seneste opgørelse, der dækker fra 14. november til 25. januar, viser, at der er fundet 1047 tilfælde af B117 i Danmark.

Det er dog ikke alle positive coronaprøver, som undersøges. Derfor kan der være flere tilfælde, som bare ikke er registreret.