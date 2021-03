Kontakttal falder til 0,9 - britisk variant er på 1,28

Kontakttallet er beregnet til 0,9, gårsdagens genåbning kan endnu ikke aflæses. B117 udgør nu 72 pct af den danske epidemi, og kontakttal for B117 er 1,28 (data for B117 kontakttal tom 21/2). Vi er lykkedes med at trække brændstof ud af epidemien før B117 fik overtaget#covid19dk pic.twitter.com/fJccKt5wQB