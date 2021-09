Konservative vil have etableret flere friplejehjem

I over halvdelen af landets kommuner kan de ældre borgere kun vælge kommunale plejehjem. Det private alternativ, eksempelvis friplejehjem, mangler for ofte.

Partiet mener, at der fremover som udgangspunkt skal etableres friplejehjem, når der skal opføres nye plejehjemspladser i kommunen. Eller i hvert fald i samarbejde med private aktører i de kommuner, hvor der er ingen eller få ikkekommunale plejeboliger.

Til forskel fra mange kommunale plejehjem har beboerne på friplejehjem mulighed for at købe ekstra ydelser i dagligdagen. Det kan eksempelvis være ekstra rengøring. Eller at plejepersonalet ledsager en beboer på en gåtur.

- Ældre mennesker er lige som alle andre mennesker glade for frit valg og frie valgmuligheder, og i dag er der desværre 57 kommuner, hvor der ikke er et alternativ til kommunal plejehjem, siger De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

- Vi kommer til at mangle rigtig mange plejehjemspladser. Der er ikke noget sted, hvor monopol er godt. Det, at der er forskellige typer af plejehjem, gør, at de ældre har et frit valg. Det har de fortjent.

- Så derfor siger vi nu, at vi må tvinge kommunerne til, at det her kommer i udbud, hvis de af ideologiske årsager holder fast på, at det kun er kommunen, der kan få lov at bygge, siger Pape.

Ifølge Pape vil flere friplejehjem også betyde, at private aktører aflaster kommunernes budgetter.

- Det vil hjælpe med at sikre boligerne, og vi får på samme tid rigtig mange plejehjemspladser, som vi har brug for i de kommende år, siger Pape.