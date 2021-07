Konservative vil give virksomheder kompensation ved Delta-smitte

Hvis det strengere karantænekrav, der er ved den særlige Delta-variant af coronavirus, skal fortsætte, skal der laves en kompensationsordning for virksomheder, som er nødt til at sende deres medarbejdere hjem.

Det mener sundhedsordfører for De Konservative Per Larsen.

Som kravet er nu, skal man isoleres ud i tredjeled.

Det vil sige at det ikke længere kun er nære kontakter til en smittet med Delta-varianten. Men også de nære kontakters nære kontakter skal gå i isolation.

Det krav er helt ude af proportioner, mener Per Larsen.

- Jeg forstår simpelthen ikke, at man opskalerer så kraftigt i forhold til isolation, da det har nogle store konsekvenser for de isolerede og erhvervslivet.

- De lave indlæggelsestal er indikation på, at det går godt. Problemet opstår først, når vi ser et stigende antal indlagte. Men vi har et stabilt antal indlagte, og det har vi haft i meget lang tid. Derfor er der ikke et behov for at skærpe kravet om isolation så meget, siger han.

8803 personer og deres nære kontakter er på en uge blevet bedt om at gå i isolation på grund af tilknytning til 393 smittede med Delta-varianten.

Delta-varianten stammer fra Indien og ud over, at den er særdeles smitsom, vurderer Statens Serum Institut (SSI), at den kan medføre et mere alvorligt sygdomsforløb end de øvrige kendte coronavarianter.

SSI vurderer, at mellem 16,2 og 25,3 procent af alle coronatilfælde i Danmark lige nu er med Delta-varianten.