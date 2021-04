Konservative vil åbne grænsen for vaccinerede turister

Ifølge partilederen giver det ingen mening, at vaccinerede borgere skal holdes ude af landet, når de nu ikke længere udgør en smitterisiko.

- Lad os få åbnet Danmark for alle, der har fået en godkendt vaccine. Så kan de jo lige så godt komme her og lægge en masse penge. Sender vi det signal nu, kan folk begynde at planlægge at holde ferie i Danmark, siger han.

Han understreger dog, at det ikke er alle vacciner, der skal fungere som en adgangsbillet til kongeriget.

- De vacciner, som er godkendt i EMA, er dem, vi holder os til nu, siger Søren Pape Poulsen.

EMA har indtil videre godkendt fire forskellige vacciner mod coronavirus. De er fra Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson og Moderna.

Og antallet af personer, der har fået to stik med en af dem, er rigeligt til at få gang i den danske turistsektor igen, mener formanden.

- Vi skal simpelthen have noget smæk på. Vi skal have nogle penge til at klinge i kassen, så vi holder hånden under vores turisterhverv, siger han.

Forslaget kommer som en del af en turismepakke fra Konservative. I pakken foreslås det også, at der skal gives rabat på forskellige kulturinstitutioner for at tiltrække turister.

Og det er ikke kun udenlandske turister, der skal kunne komme til Danmark, mener Søren Pape Poulsen.

Det må også være tid til, at danskere, der er vaccineret mod coronavirus, kan rejse ud i verden igen.

- Vi skal til at have Udenrigsministeriets rejsevejledning til at virke igen. Kig på det land for land, i stedet for bare at male det hele rødt. Hvis man er vaccineret som dansker, hvorfor skulle man så ikke have lov til at rejse ud?, siger han.

Udenrigsministeriet fraråder foreløbig alle rejser til hele verden indtil den 20. april.