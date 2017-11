Konservative skal forsvare 108 års dominans i højborgen

Fakta taler for sig selv: Frederiksberg Kommune er noget af en højborg for De Konservative.

De Radikale har efter 24 års samarbejde vendt borgmesterpartiet ryggen. Spidskandidat Lone Loklindt har meddelt, at De Radikale i stedet vil samarbejde med Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Umiddelbart godt nyt for 2. viceborgmester Michael Vindfeldt (S), der er sit partis spidskandidat, og som selv rækker ud efter borgmesterposten.

Men Vindfeldt kalder Glenthøj for klar favorit.

- Med 108 års konservativ styre er man rimelig dumdristig, hvis man ikke har respekt for det.

- Ved de seneste to kommunalvalg er der råbt ulven kommer, og at nu falder det konservative Frederiksberg. Men virkeligheden har vist, at det langt fra har været tilfældet, siger Vindfeldt.

Han medgiver, at De Radikales sideskifte og de mange nye vælgere, som kan stemme i kommunen, har åbnet kampen mere.

- Jeg er altid optimist, men også realist. Jeg har stor respekt for, at De Konservative i 108 år har siddet på magten, siger Vindfeldt.

Over de seneste kommunalvalg er De Konservative dalet fra 45 til 35 procent af stemmerne. En ny tilbagegang kan blive dyr for Glenthøj. Men borgmesteren er fortrøstningsfuld.

- Ny data viser, at Frederiksberg-borgerne er de mest tilfredse med deres kommune i hele landet.

- Det matcher meget godt med vores brugerundersøgelser, som viser en stigende tilfredshed. Så med det bagtæppe er jeg rimelig optimistisk, siger Glenthøj.

Om De Radikales sideskifte siger Glenthøj:

- Der er ingen tvivl om, at enhver stemmer tæller. Det er et vigtigt valg, hvis man vil bevare et Frederiksberg med styr på økonomien, trygheden, omsorgen og det grønne.

I øjeblikket sidder De Radikale sammen med De Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance på 16 af 25 pladser i kommunalbestyrelsen.

De Radikale fik valgt to ind i 2013, men 1. viceborgmester Morten Jung skiftede i april til De Konservative.

Ved det seneste kommunalvalg måtte De Konservative nøjes med ti mandater. I mange år lå partiet fast på 12-13 mandater.

Af andre spidskandidater kan nævnes de to folketingsmedlemmer Jan E. Jørgensen (V) og Laura Lindahl (LA).

Valgstederne lukker klokken 20.