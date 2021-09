Konservative rækker ud efter tocifret antal borgmesterposter

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, vil ikke sætte et tal på, men partiet skal efter kommunalvalget 16. november have mere end de aktuelle otte borgmesterposter.

- Vi har gjort os nogle interne mål, men det er der ingen grund til, at jeg melder ud. Jeg har selvfølgelig i mit hoved nogle kommuner, som er mål for os. Jeg har også nogle kommuner, hvor jeg tænker, at her skal vi erobre.

- Jeg håber, at vi fastholder de otte, vi allerede har, men vi skal ud og erobre nogle flere. Det skal vi tage på os, at det er planen, siger Pape.

I øjeblikket er der en K-borgmester i følgende kommuner: Frederiksberg, Gentofte, Helsingør, Høje-Taastrup, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Sorø og Vallensbæk.

* Spørgsmål: Søren Pape Poulsen, så De Konservative går efter et tocifret antal borgmesterposter?

- Det vil jeg håbe, og det vil være helt naturligt, siger Pape.

* Spørgsmål: Så vi kan godt sige, at De Konservative håber på tocifret antal borgmesterposter?

- Jeg kan bare sige, at vi havde 13 borgmestre efter valget i 2013, for vi havde en rigtig heldig konstituering, og så gik vi tilbage til det, som jeg synes, er et minimum, i 2017. Og så håber jeg, at vi skal frem igen nu. Jeg har ikke sat et bestemt tal på, siger Pape.

Op til kommunalvalget er det normalt, at partiledere rejser rundt i landet for at give støtte til lokale kandidater.

Pape kommer ikke rundt i alle 98 kommuner, siger han. Det er grundet partiets antal af mandater i Folketinget.

De Konservative har 12 mandater i Folketinget, hvor der er travlt for tiden med en masse forskellige forhandlingsforløb, og blandt derfor er der ikke tid til at komme rundt alle steder. Pape regner med at besøge lidt over halvdelen af kommunerne, siger han.