Konservative og Radikale i fælles arbejdskraftsudspil

De Radikale og De Konservative er gået sammen om et forslag til, hvordan der kan skaffes mere arbejdskraft. Det skriver Berlingske.

Ifølge avisen ønsker de to partier at hæve topskattegrænsen, sænke lønkravet for udenlandsk arbejdskraft og hæve beskæftigelsesfradraget.

- Det her er et helt konkret tilbud til regeringen og de andre partier, som på ingen måder er farligt eller ekstremt.

- Vi skejer ikke ud, vi skruer ikke vildt på tingene, og vi siger ikke helt vilde eller ultraliberale ting. Det er bevidst lavet på en måde, der bør være inden for skiven, siger De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, til Berlingske.

Udspillet kommer efter, at der inden for de seneste uger er kommet en debat om, hvorvidt mangel på arbejdskraft kan bremse det opsving, der er kommet efter corona-restriktionernes ophør.

Under corona var bekymringen arbejdsløshed, men den er altså på meget kort tid vendt til det modsatte.

- Manglen på arbejdskraft er vores mest presserende samfundsproblem, og vi taber velstand og velfærd hver eneste dag på den konto.

- Det her forslag er ikke løsningen. Men det er en god start leveret på et sølvfad - og den må regeringen tage imod, siger De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen til Berlingske.

Ifølge Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, er regeringen åben over for forslag til, hvordan man kan skaffe mere arbejdskraft til de danske virksomheder.

- Vi står som regeringen over for en meget, meget vigtig reformdagsorden, hvor vi over en tiårig periode skal gøre Danmark stærkere og sikre, at vi har et stærkt erhvervsliv og dermed kan finansiere vores velfærdssamfund.

- Vi vil have et åbent sind, hvad angår nye idéer, siger ordføreren til Berlingske.

Enhedslisten, der sammen med SF og De Radikale udgør regeringens parlamentariske grundlag, er mindre venligt stemt over for idéerne.

- Der er intet stille og roligt over det her. Det er totalt på månen og klassisk, stålblå politik, som øger uligheden og skævvrider vores samfund. Det er møghamrende uretfærdigt, siger Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen.