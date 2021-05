Konservative og Radikale håber på sommerhjælp til rejsebranchen

Det siger de to partiers erhvervsordfører, henholdsvis Mona Juul (K) og Katrine Robsøe (R), forud for oplægget fra regeringen.

Når regeringen klokken 12.30 torsdag præsenterer sit udspil til en sommerpakke, håber både De Konservative og De Radikale, at der også vil være en håndsrækning at finde til rejsebranchen.

Ifølge TV2 har regeringen fundet omkring 1,6 milliarder kroner.

Heraf skal 900 millioner kroner ifølge TV2 gå til markedsføring af hoteller og restauranter, lavere priser på museer og andre kulturinstitutioner og billigere tog- og færgebilletter.

De to partier håber, at der i de resterende midler er fundet en hjælpende hånd til rejsebranchen. Ellers vil de bringe det op, når regeringen skal til at forhandle med Folketingets partier om at vedtage sommerpakken.

- Vi ved i hvert fald, at rejsebranchen virkelig er udfordret. Derfor skal der også findes en løsning på det område, siger Katrine Robsøe.

Derfor peger hun ligesom Mona Juul på, at den branche skal have en hjælpende hånd, hvis det er meningen, at danskerne skal holde ferie i herhjemme.

Samtidig peger begge også på, at det ikke kun skal være offentligt støttede kulturtilbud, der modtager støtte. Også private virksomheder, der leverer oplevelser såsom forlystelsesparker, skal med i en aftale, mener de.

- Det er vigtigt at have fokus på, at vi ikke kommer til at lave noget, der er konkurrenceforvridende, siger Mona Juul.

- At vi ikke kun laver sommerpakke for de institutioner, der i forvejen får statsstøtte og så lader de private sejle deres egen sø.

Ifølge Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, har erfaringerne fra sidste år vist, at det kan koste forlystelsesparkerne dyrt.

- Jeg er temmelig overrasket over, at det lader til, at regeringen vil lave den samme forskelsbehandling og konkurrenceforvridning mellem offentligt støttede kulturtilbud og forlystelsesparker.

- Det gav kæmpe udfordringer for forlystelsesparker sidste år, at de blev holdt ude. Jeg troede, at regeringen havde taget ved lære, at situationen sidste år. Det forstår jeg simpelthen ikke.

Udover en sommerpakke er der også to andre områder, der skal forhandles om på erhvervsområdet.

Dels skal der kigges på støtte til eksportvirksomheder, dels skal der findes en udfasning af de kompensationsordninger, der har været gældende under corona-epidemien.