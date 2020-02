Kommunalbestyrelsesmedlem Christoffer Buster Reinhardt fra De Konservative i Rudersdal Kommune ærgrer sig over, at hans parti har fået afslag på aktindsigt i tal om udspillet til en udligningsreform. (Arkivfoto)

Konservative i Rudersdal får nej til aktindsigt i udligningstal

De Konservative i Rudersdal Kommune har fået afslag på en ansøgning om aktindsigt i S-regeringens udspil til en udligningsreform. Det skriver Sjællandske Medier.

Det er Social- og Indenrigsministeriet, der har givet afslaget. Begrundelsen er ifølge sn.dk blandt andet, at retten til aktindsigt ikke omfatter sager om lovgivning, inden lovforslag er fremsat for Folketinget.

Det er endnu ikke sket for udspillet til udligningsreformen, som i øjeblikket er genstand for heftig debat blandt partierne i Folketinget.

- Vi kan desværre ikke gøre så meget ud over at bede om at få materialet, når lovforslaget på et tidspunkt bliver fremsat i Folketinget, siger kommunalbestyrelsesmedlem Christoffer Buster Reinhardt (K) til sn.dk.

Rudersdal Kommune er en af de kommuner, der står til at skulle aflevere penge til andre kommuner i den kommende udligningsreform, der omfatter de 98 kommuner i Danmark.

Regeringen har været udsat for hård kritik, efter at den fremlagde sit udspil til udligningsreformen.

Blandt andet er regeringen blevet beskyldt for ikke at lægge alle tal frem.

- Det er jo interessant at se, hvad der er blevet holdt skjult for os i den her periode, siger Christoffer Buster Reinhardt til sn.dk.

- Men på nuværende tidspunkt kan vi ikke gøre andet end at konstatere, at Astrid Krags (S, social- og indenrigsminister, red.) egne embedsmænd sort på hvidt har skrevet til os, at der findes mere materiale end det, der er offentliggjort.

- Så kan vi da forhåbentlig komme ud over den debat med, om de har fremlagt alt materialet, som de forsøger at give indtryk af, siger han.