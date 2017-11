Konservativ kandidat trækker sig efter uddeling af gavekort

I løbet af valgkampen har hun uddelt et gavekort sammen med en opfordring til at stemme på hende. Gavekortet er på 300 kroner til en haveservice i Ølstykke, der hedder Den Grønne Trold.

- Jeg har trukket mig, fordi der ikke skal være den mindste tvivl om, at jeg spiller efter reglerne i det her, siger hun til TV2 Lorry.

- Det har aldrig været min hensigt, at der skulle være nogen form for bagtanke i det her. Jeg vil ikke sige så meget mere.

Til tv-stationen siger kandidaten, at hun så gavekortet som en "gimmick", og at hun har handlet i god tro.

TV2 Lorry har talt med strafferetsprofessor Jørn Vestergaard. Han oplyser, at det kan straffes med bøde eller op til to års fængsel, hvis man yder, tilbyder eller lover en "formuefordel" mod at stemme på en bestemt måde.

Charlotte Biskup er ikke medlem af kommunalbestyrelsen før valget. Kommunen er én af 14, hvor De Konservative til valget skal forsvare en borgmesterpost.

Som kandidat står Charlotte Biskup nummer 13 på listen af konservative kandidater. Partiet har seks medlemmer af kommunalbestyrelsen.