Kongeskibet kommer ikke med dronningen til Grønland

Kongeskibet "Dannebrog" kommer ikke med dronning Margrethe til hverken Færøerne eller til Grønland.

Det står klart lørdag, hvor årsagen til kongeskibets motorproblemer endnu ikke er klarlagt. Derfor skal skibet indtil videre blive i dansk farvand, hvor både vejr og vand er mere roligt end uden for Skagen.

Det oplyser Forsvarskommandoen i en pressemeddelelse.

Dronning Margrethe er i øjeblikket på besøg på Færøerne. Det var meningen, at skibet skulle have ledsaget hende lørdag for en uge siden. Men besætningen lagde mærke til usædvanligt meget røg fra skorstenen, og de to hovedmotorer satte ud.

På daværende tidspunkt lå det godt 100 kilometer ud for Hirtshals.

Skibet vendte derfor om, og fregatten Ivar Huitfeldt måtte sejle ud og slæbe skibet tilbage til Flådestation Frederikshavn.

Siden da har en række teknikere undersøgt det mere end 90 år gamle skib og forsøgt at finde og udbedre fejlen.

Kongeskibet har gennemført en testsejlads, og her er det blevet konstateret, at "Dannebrog" fungerer tilfredsstillende, lyder det fra Forsvarskommandoen lørdag middag.

Men da årsagen til havariet endnu ikke er fundet, skal kongeskibet løse opgaver i dansk farvand og gennemgå driftstest, der skal afsløre årsagen til de tekniske problemer.

- Teknikerne har arbejdet uden ophør for at finde årsagen til havariet, udbedre skaderne og efterfølgende teste motorerne, og der er i den forbindelse gennemført et stort analysearbejde, siger kommandør Gorm Bergqvist i en pressemeddelelse.

- Det er ærgerligt, at skibet ikke kan deltage i Hendes Majestæt Dronningens besøg i Nordatlanten, men sikkerheden har i alle forhold den højeste prioritet, siger han.

Dronning Margrethe er retur på Amalienborg mandag. Hun har dermed nogle dage på dansk jord, inden hun lørdag den 24. juli drager mod Grønland.

Her er hun på besøg frem til 5. august.

Det kommer til at give ændringer, når kongeskibet ikke kan komme med på turen, lyder det fra Lene Balleby, der er kommunikationschef i kongehuset.

- Dronningen har stor forståelse for beslutningen. Besøget i Grønland gennemføres fortsat, selv om kongeskibet Dannebrog desværre ikke kan være med. Der kommer naturligvis nogle ændringer i programmet, som vi melder ud snarest muligt, siger hun.