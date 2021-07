Kongeskibet har løst problemer og sejler med dronningen

Skibet, der i øjeblikket befinder sig i København, sejler søndag til Aalborg, hvortil det ankommer mandag. Dronningen, der gik om bord lørdag klokken 11, vil tage ophold i Trend, og skibet vender tilbage til København med dronningen 3. august.

Det mere end 90 år gamle skib har haft et dobbelt motorstop. Det er uvist, hvad årsagen var, fortæller Peter Schinkel Stamp.

Motorstoppet fik tidligere i juli konsekvenser for dronningens plan om at besøge Grønland og Færøerne.

Da dronning Margrethe besøgte Færøerne, var det nemlig meningen, at skibet skulle have ledsaget den 81-årige regent. I stedet måtte hun ankomme i fly.

24. juli skulle skibet være sejlet mod Grønland, men det besøg er udsat.

Formanden for Grønlands landsstyre, Múte B. Egede, har under henvisning til smittesituationen anmodet om, at dronningens besøg udsættes.

Skibet er dog klar til at sejle til Grønland, når det kan lade sig gøre, fortæller Peter Schinkel Stamp. Han føler sig tryg ved skibet.

- Det kan det, det er min klare vurdering. Jeg føler mig igen tryg ved, at det her er et velfungerende skib, og jeg er overbevist om, at den årsag, der har været, er blevet elimineret, siger han.

- Vi har kigget på vores gasolie, som var helt ren, og vores smørolie, hvor der heller ikke var nogen problemer. Alt det, som kan have været årsag til en fejl, har man kigget på og udskiftet, renoveret og repareret, og så skal det testes, som vi har gjort nu. Desværre kan vi ikke lige sætte fingeren på den ene årsag, siger han.

Skibet har skullet gennemgå 100 timers sejlads og har indsamlet data, der er videregivet til Forsvaret, der forsøger at finde årsagen til problemet.

- Maskineriet fungerer igen umiddelbart upåklageligt, men vi vil jo gerne have fastlagt den egentlige årsag. Det håber vi, at de her data kan afsløre, siger Peter Schinkel Stamp.

Skibet har en besætning på 37 personer, der lørdag tog imod dronningen.

Hun vil også være til stede på skibet fra 3.-9. august, men det er uvist, hvor skibet vil befinde sig i den periode.