Kongeskibet blev sat ind for at finde synkende kutter

Efter omkring to timers søgen er det lykkedes at finde nødstedt kutter med to om bord nær Hesselø.

En kutter med to personer om bord måtte tidligt mandag morgen kalde efter hjælp, da de var ved at synke sydøst for Hjelm i Kattegat. Efter at have ledt efter kutteren i omkring to timer er det lykkedes at finde den nord for Hesselø.

Det beretter Forsvaret på Twitter omkring klokken 08.30.

- Stadig flydende. En redder har været om bord, og skibet skal nu slæbes i havn, skriver Forsvaret og tilføjer, at aktionen dermed slutter for dets vedkommende.

Hesselø er ligeledes en ø i Kattegat, men den ligger betydeligt mere østligt end den privatejede ø Hjelm syd for Djursland. Hesselø er en lille ubeboet ø, der er tættere på Sjælland end Jylland.

Kongeskibet "Dannebrog", en helikopter, Molslinjen og flere andre enheder blev mandag morgen sat ind sydøst for Hjelm i Kattegat, efter at meldingen fra kutteren i nød tikkede ind.

- "Dannebrog" var i området og går selvfølgelig ind, når der bliver kaldt mayday, siger Michael Bech Svendsen, der er vagthavende officer hos Forsvaret.

Også fritidssejlere har hjulpet til med at finde kutteren.

Kongeskibet "Dannebrog" har den seneste tid været flittigt omtalt i medierne, da det skulle have været med dronningen til Færøerne og Grønland, men måtte blive i dansk farvand på grund af dobbelt motorstop.

Men skibet sejler atter igen, og lørdag gik dronningen om bord på skibet i København.

Søndag stævnede det ud og sejlede mod Aalborg. Derfra skal regenten videre til Trend for at tage ophold.