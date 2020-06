Kongens Have lukker tidligt for at komme uro til livs

Ændringen sker, fordi styrelsen har konstateret, at et voksende antal besøgende i haven opfører sig i strid med ordensreglerne.

Ifølge Niels Mellergaard, slotshavechef i Slots- og Kulturstyrelsen, vil man gerne holde haven åben så længe som muligt for de, der bruger haven som et frirum på en fornuftig måde.

- Men vi er nødt til klart at signalere, at haven ikke skal have karakter af en festivalplads, hvilket desværre er den situation, vi er havnet i.

- Derfor lukker vi nu haven tidligere i håb om, at det kan medvirke til at afhjælpe problemerne, og så følger vi situationen nøje i den kommende tid sammen med relevante myndigheder, siger Niels Mellergaard i pressemeddelelsen.

Ud over de ændrede lukningstider gør styrelsen opmærksom på, at der kun må spilles dæmpet musik i haven uden brug af en form for højttaler eller forstærker.

Derudover vil personer, som tvinger sig adgang til haven uden for åbningstiden, blive anmeldt til politiet.

Kongens Have er som følge af coronapandemien stadig på politiets liste over hotspots, hvor politiet fører tilsyn og kan indføre et midlertidig opholdsforbud, hvis for mange mennesker samles.