Kongelig hofleverandør i tv-dokumentarer

Hans selskab, JJ Film, producerede tv-programmer, som gjorde seerne klogere på kongehusets medlemmer, men også på de mennesker, som de omgås ude og hjemme.

Blandt andet skabte Jacob Jørgensen i midten af 1990'erne fire programmer om årstiderne i kongehuset for TV2. Her viste han sig som en ferm interviewer i samtalerne med dronningen, der kvitterede ved at fortælle om nye sider af sig selv og jobbet som regent.

- For mig var det vigtigt, at det var en samtale og ikke et interview med fastlagte spørgsmål. Der skal være plads til at fange stemningen, og man skal kunne improvisere, fortalte han senere til B.T.

Regentparret var så tilfredse med resultatet, at det blev efterfulgt af andre programmer. Blandt andet var det Jacob Jørgensen, der stod bag to programmer på DR om dronningen i anledning af hendes 40 års regentjubilæum i 2012.

Undervejs er også kronprinsesse Mary og prins Henriks franske slægt portrætteret, ligesom JJ Film kom tæt på prinsesse Alexandra og prins Joachim - måske også for tæt efter Jacob Jørgensens mening.

I programmet "Mit hjem er mit slot" inviterede den daværende prinsesse filmholdet indenfor på Schackenborg slot.

Med på holdet var Jacob Jørgensens søn, Martin Jørgensen, som siden blev gift med Alexandra og papfar til prinserne Nikolai og Felix.

Efter otte år brast ægteskabet, med alt hvad det fulgte af detaljer i medierne - også af meget privat karakter.

Jacob Jørgensen er oprindelig uddannet reklamefotograf og arbejdede i en årrække som klipper og filmfotograf i Milano i Italien.

Da han vendte hjem i slutningen af 1970'erne, indgik han et samarbejde med filmmanden Jørgen Roos for nogle år senere at danne sit eget JJ Film.

Foruden kongelige har Jacob Jørgensen portrætteret kulturpersoner som forfatteren Fay Weldon, kunstnerne Olafur Eliasson og Robert Jacobsen og skuespillerne Ghita Nørby og Tommy Kenter.

De seneste år har der været mere stille om JJ Film. Selskabet har i perioder kæmpet med økonomien, og for nogle år siden blev bygningerne i Valby solgt.

I dag holder selskabet til i mindre lokaler på Christianshavn.