Kongehusets historie flytter mod Vestdanmark

Kongehuset er hele Danmarks. Derfor skal flere uden for København have adgang til de skatte og den kulturhistorie, der knytter sig til dronningen og hendes forfædre.

182 års tradition for kun at udstille i hovedstaden er dermed brudt, og det er historisk, siger Thomas C. Thulstrup, der er direktør for Kongernes Samling.

- Det er stort, at vi nu får mulighed for at formidle monarkiets historie på et tredje slot. Et slot, som tilmed er et tidligere kongeslot, og som befinder sig i Jylland. Det gør os til en national kulturinstitution.

Når Koldinghus, der var Jyllands sidste kongeborg, bliver tredje afdeling i Kongernes Samling, sikrer det, at samlingen når ud til flere danskere.

I dag er 80 procent af de gæster, der besøger museerne i København, udlændinge, og kun 20 procent danske. På Koldinghus er besøgsfordelingen lige omvendt.

- Den fordeling er interessant for os. Både nu, hvor de udenlandske gæster er væk på grund af corona, men også på længere sigt, siger Thomas C. Thulstrup.

Den første udstilling på Koldinghus bliver om Christian V (1646-1699). Hans kroningskåbe og en tronstol udført i narhvaltand er blandt genstandene, der pakkes i kasser for at tage turen mod Kolding.

Men Kongernes Samlings største attraktion, kronjuvelerne, får ikke lov at blive udstillet på Koldinghus. De fire smykkesæt, som dronningen har brugsret til, må ikke fjernes fra skatkammeret på Rosenborg.

Men for de fleste andre genstande er der ingen begrænsninger, siger direktør Thomas C. Thulstrup.

- I det hele taget har vi ingen sekundavarer. Det enestående ved samlingen er, at hver eneste lille ting, om det så er en knappenål, har en fantastisk fortælling.

Ritzau ville gerne have spurgt kulturminister Joy Mogensen (S), om hun ønsker, at flere museer får filialer uden for hovedstaden.

Det har ikke været muligt at få et interview, men i et skriftligt svar siger hun, at historien om kongehuset for mange danskere er et vigtigt fikspunkt.

Derfor er det helt rigtigt, at Kongernes Samling nu også vil bruge Koldinghus som base.

- Jeg glæder mig også over at opleve nye tiltag i museumsverdenen i en tid, som jo ellers er præget af store udfordringer på grund af corona.