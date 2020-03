Prinsesse Benedikte trykkede ikke hænder under et besøg på Herlufsholm Skole torsdag. Her ses hun med dronningen i anledningen af prinsessens 75 års fødselsdag i april 2019.

Kongehuset frabeder sig håndtryk under royalt besøg

Da prinsesse Benedikte besøgte Herlufsholm Skole i Næstved torsdag, blev der ikke trykket nogen hænder.

Forud for besøget havde kongehuset nemlig frabedt håndtryk på grund af det smitsomme coronavirus.

Det fortæller Anne-Louise Boelsmand, der er leder af grundskolen, skriver Sjællandske fredag morgen.

- Hoffet har meddelt, at i lyset af coronavirus har man besluttet sig for ikke at give hånd. Det er lidt aparte, for det er almindelig høflighed, man giver hånd.

- Vi følger den etikette, hoffet udstikker, og de har valgt ikke at give hånd, siger grundskolelederen til Sjællandske.

Prinsesse Benedikte besøgte Herlufsholm Skole i forbindelse med et arrangement planlagt af Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

Hun har været protektor for foreningen siden 2001.

Sjællandske har forsøgt at få en kommentar fra kongehuset uden held.

Det danske kongehus er langtfra de eneste, der har ændret procedure i forbindelse med det globale udbrud af coronavirus.

I Tyskland tidligere denne uge afviste indenrigsminister Horst Seehofer forbundskansler Angela Merkels forsøg på at give hånd.

Torsdag aften skrev Premier League på sin hjemmeside, at fodboldspillerne ikke må give hinanden håndtryk inden kampstart.

I Frankrig har flere aviser beskrevet råd om, hvordan man kan udskifte kindkys med at kigge personen i øjnene i stedet.

I Brasilien frarådes det ligeledes at kysse som en hilsen.

Coronavirusset har indtil videre smittet over 98.000 personer verden over. Mere end 3300 er døde som følge af virusset, mens 55.000 er blevet raske igen.

Det samlede antal smittede i Danmark har indtil videre nået 20 personer, heriblandt én på Færøerne. Heraf er en patient blevet erklæret rask igen.

Sundhedsstyrelsen har tidligere udtalt, at man forventer, at der over de kommende uger vil komme flere smittede i Danmark.

De danske myndigheder anbefaler desuden, at man bliver hjemme, hvis man har besøgt områder med særligt mange smittede.