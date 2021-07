Kongehus-ekspert: Kongeskibet er som et flydende slot

Dronning Margrethe er igen klar til at stævne ud med kongeskibet "Dannebrog", efter at skibet er blevet repareret.

Og det er vigtigt for dronningen, at skibet igen sejler, for det årlige sommertogt med skibet fra 1931 spiller en vigtig rolle i dronningens årlige program, fortæller historiker med ekspertise i kongehuset Lars Hovbakke Sørensen.

- Kongen havde mistet sin politiske magt, og så skulle man definere en anden rolle for kongehuset. Og det blev så at være et nationalt samlingspunkt, og i den forbindelse var det vigtigt, at man viste sig forskellige steder i landet, siger Lars Hovbakke Sørensen.

- Så er det blevet sådan, at det er en af de vigtigste folkelige traditioner i det danske kongehus. Ved siden af dronningens nytårstale er det nok noget af det vigtigste, siger han.

Skibet er indrettet, så dronningen føler sig hjemme, fortæller Lars Hovbakke Sørensen.

Den kongelige beboelse rummer dronningens arbejdsværelse, spisesalon, fællessalon, soverum med mere.

Hun har taget personligt del i skibets indretning, valg af møbler og generel udrustning. Den kongelige afdeling rummer møbler og udrustning fra det forudgående kongeskib fra 1879.

Skibet er som et slot, fortæller Lars Hovbakke Sørensen.

- Man skal opfatte kongeskibet som et af slottene, som dronningen har. Det har en dobbeltfunktion. Det skal være et festligt indslag, når hun besøger en by, og den anden funktion er jo altså, at det er hendes hjem. Man skal opfatte det som et flydende slot, siger han.

Efter maskinproblemerne har skibet nu gennemgået 100 timers sejlads, og der er indsamlet data, der er videregivet til Forsvaret, som forsøger at finde årsagen til motorproblemerne, fortæller chefen for kongeskibet, kommandørkaptajn Peter Schinkel Stamp.

Dronningen vil også være til stede på skibet fra 3.-9. august, men det er uvist, hvor skibet vil befinde sig i den periode.