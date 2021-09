Koncertsalen kostede ham og alle andre dyrt

Byggeriet blev langt over en milliard kroner dyrere end planlagt, og sagen endte med, at bestyrelsesformand i DR Morgens Munk-Rasmussen blev fjernet fra posten af den daværende kulturminister Brian Mikkelsen.

Det tog den drevne erhvervsmand, der tidligere var topchef i Nykredit, tilsyneladende forholdsvist roligt.

- Der er en enorm forskel på at blive fyret som koncernchef og bestyrelsesformand i DR. Jeg ville jo hade mig selv, hvis jeg var blevet fyret fra Nykredit. Her var der tale om en politisk fyring, og jeg havde god samvittighed over mit arbejde, sagde han til Berlingske Business efterfølgende.

Mogens Munk-Rasmussen, der fylder 80 år 2. september, kan se tilbage på en karriere med især topposter indenfor den finansielle verden.

Han blev uddannet cand. polit. fra Københavns Universitet i 1969 og fik job i DSB, hvor han siden blev økonomichef.

Derefter stod den på direktørstillinger i Den Danske Bankforening, Eurocard og pengeinstitutternes kortselskab, PKK.

Som direktør i PKK var han med til at træffe beslutninger, der skulle vise sig at få stor indvirkning på de fleste danskeres hverdag for eftertiden.

Han var nemlig med til at få dankortet indført som betalingsmiddel i Danmark.

1. september 1983 var Mogens Munk-Rasmussen faktisk den allerførste, der gennemførte et køb med dankortet i en butik. Det foregik i en skobutik i København, hvor han købte et par sko ved hjælp af den såkaldte fluesmækker.

I 1985 blev han direktør i Nykredit. Fra 1991 var han koncernchef i realkreditkæmpen, og her blev han indtil sin 65-års fødselsdag i 2006.

Han blev hentet ind som formand for DR's bestyrelse i 2004 - flere år efter de indledende skridt i byggeriet af koncertsalen - og sad indtil juni 2008.