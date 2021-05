Koncertarrangører: Vi får det, som vi vil - bare alt for sent

Interesseorganisationen for spillesteder og festivaler, Dansk Live, er positiv stemt for, at man nu kigger på at lave forsøg med større arrangementer, men det kommer for sent.

Ifølge sekretariatschefen kan det dog gavne spillestederne.

- Der er stadig en efterårssæson, og nogle spillesteder, der skal op på fuld kadence, men det hjælper bare ikke noget for sommerens festivaler, siger han.

Reaktionerne kommer, på baggrund af at kulturminister Joy Mogensen vil bede regeringens ekspertgruppe for større arrangementer om at vurdere muligheden for at lave forsøg med større arrangementer hen over sommeren.

Men hos Dansk Live forstår man ikke helt timingen, men synes, at det er godt, at vi bliver klogere.

- Vi går jo ud fra, at når alle er vaccineret, så er der ikke flere restriktioner. Det kan vise sig at være skønne spildte kræfter.

- Men viser det sig, at epidemien udvikler sig, kan det jo være rart at have den viden, siger Esben Marcher.

Ifølge Esben Marcher har branchen længe kæmpet for at få lov til at lave forsøg, og alle i branchen vil gerne være prøvekaniner.

- Vi har spillet ind og foreslået test siden udgangen af sidste år. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi har været med på råd, de har i hvert fald ikke ringet og spurgt.

- Alle i koncert- og spillestedsbranchen står på spring for at lave arrangementer og vil meget gerne lægge hus til forsøgene, siger han.

Det må ifølge Esben Marcher meget gerne gå hurtigt med at komme i gang med forsøgene.

- Det er positivt, at der nu er en vilje til at gennemføre forsøg. Det vigtige er så, at det ikke sander til i bureaukrati, at det kommer til at ske hurtigt, og i en skala der giver værdi, siger han.

Lande som Storbritannien, Tyskland og Spanien har allerede holdt større testarrangementer de seneste måneder.

I den spanske by Barcelona fik 5000, der var testet negative for smitte, lov til at tage til samme koncert i marts. De skulle bære mundbind, men behøvede ikke tænke over at holde afstand til andre undervejs.

To uger senere var seks af deltagerne bekræftet smittet med coronavirus, men det blev ifølge BBC vurderet, at fire af dem var blevet smittet et andet sted end til koncerten.

Og Esben Marcher havde gerne set, at Danmark også havde været lidt hurtigere ude.

- Mit håb havde været, at man lavede de her forsøg tidligere, så vi vidste, hvordan vi skulle håndtere de her store arrangementer, siger han.