Kommunikationschef arbejdede frivilligt for Astrid Krag

Sådan lyder det fra social- og indenrigsminister Astrid Krag (S). I et samråd på Christiansborg torsdag siger hun, at ansættelsen af en en ny kommunikationschef i hendes ministerium er foregået "helt efter bogen".

- At man engang har været politisk aktiv skal ikke brændemærke en, så man aldrig kan få et job som kommunikationschef.

Ansættelsen har dog fået kritik, fordi kommunikationschefen har en partipolitisk fortid med Astrid Krag.

Samrådet var indkaldt af Liberal Alliances Ole Birk Olesen, som kalder ansættelsen "helt utilstedelig".

Ole Birk Olesen henviser til, at den nye kommunikationschef i Astrid Krags ministerium både har været partifælle med Astrid Krag, da hun var i SF og siden i Socialdemokratiet.

Ole Birk Olesen henviser også til, at kommunikationschefen har arbejdet frivilligt for Astrid Krag i 2012 og i valgkampen i 2019:

- Der er ingen tænkende mennesker, der tror, at den person, der arbejde frivilligt for Astrid Krag i valgkampen, tilfældigvis var den bedst kvalificerede i hele Danmark til at blive kommunikationschef i Social- og indenrigsministeriet, da Astrid Krag blev minister, siger Ole Birk Olesen.

Han henviser samtidig til, at seks ud af otte nye kommunikationschefer ansat af socialdemokratiske ministre efter valget har en fortid i Socialdemokratiet.

- Jeg har ikke et problem med, at man ansætter én kommunikationschef, som har en partipolitisk fortid. Men når det er seks ud af otte, så er det ikke tilfældigt. Så er det reglen frem for undtagelsen, siger Ole Birk Olesen.

Astrid Krag fastholder dog, at kommunikationschefen alene er ansat på sine kvalifikationer. Ifølge Astrid Krag er det sket efter et normalt ansættelsesforløb med opslag af stilling, flere samtaler og vurdering fra et uafhængigt ansættelsesudvalg.

- Jeg kan afkræfte, at jeg har afgivet en bestilling på, hvem der skal ansættes. Den beslutning og den proces er styret af ansættelsesudvalget, siger Astrid Krag.

Kritikken bunder i, at kommunikationschefer i ministerierne er ansat som embedsmænd. Det indebærer, at vedkommende skal være neutral og klar til at betjene den næste minister på samme vis, selv om vedkommende måske kommer fra et andet parti end den nuværende minister.

Det er i modsætning til de særlige rådgivere - populært kaldet spindoktorer. De særlige rådgivere bliver ansat sammen med ministeren og forlader ministeriet igen sammen med ministeren.