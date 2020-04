Kommunerne skal modtage 600 flygtninge i 2021

Landets kommuner vil i 2021 modtage cirka 600 flygtninge.

Det er forventningen fra Udlændingestyrelsen, skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er cirka det samme antal, som forventningen er for 2020. Og det er det laveste antal siden 2007.

Den stramme udlændingepolitik virker. Det mener udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

- Der kommer et rekordlavt antal asylansøgere til Danmark for tiden. Det er en god nyhed. Det betyder, at der skal sendes et lavt antal flygtninge ud til de enkelte kommuner, som står med opgaven med at få folk i arbejde og sikre danskundervisning.

- Det giver en bedre integrationsindsats, og det viser efter min vurdering, at en stram udlændingepolitik virker, siger Tesfaye i pressemeddelelsen.

Kommunerne modtog knap 10.600 nye flygtninge i 2015. Det var flygtninge- og migrantkrisen, der ramte og slog hul på Europa, årsagen til.

Efterfølgende blev der strammet gevaldigt op i den danske udlændinge- og integrationspolitik.

Kommunerne modtog knap 7.200 flygtninge i 2016, knap 2.100 i 2017, cirka 840 i 2018, cirka 730 i 2019 samt altså cirka 600 i både 2020 og 2021.

Udlændingestyrelsen har for 2021 fastsat, hvordan de 600 flygtninge skal fordeles.

Region Midtjylland står til at modtage flest, nemlig 183, efterfulgt af Region Syddanmark med 155. Region Sjælland skal modtage 111, Region Nordjylland 81 og Region Hovedstaden 70.

Kommunerne skal indgå frivillige aftaler om den indbyrdes fordeling af de fastsatte regionskvoter for 2021. Fristen for kommunernes aftaler inden for hver region er 10. september 2020.

Bliver kommunerne ikke enige, fastsætter Udlændingestyrelsen senest 30. september 2020 fordelingen.