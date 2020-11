På den første forårsdag står der stadig masser af vand på vejene omkring Silkeborg, som her på ringvejen hvor Silkeborg søerne bliver inddæmmet af oppustelige spærringer, men hvor vandet nogen steder ikke kan holdes tilbage. I Silkeborg håber man, at for enden af regnbuen er der et håb om at vandet vil trække sig tilbage. Silkeborg søndag 1 marts 2020. (Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix)

Kommunerne går amok i nye klimatiltag

Et pilotprojekt med 20 kommuner som klimafrontløbere vokser nu med yderligere 46 kommuner landet over. Klimaet er blevet et kommunalt hovedtema.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her