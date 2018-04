Kommuner taber hver anden ankesag på børnehandicapområdet

Alt for mange sager på socialområdet bliver omgjort, når Ankestyrelsen behandler borgernes klager over kommunernes afgørelser.

For børnehandicapområdet er 52 procent af sagerne blevet omgjort i 2017 mod 46 procent i 2016.

Det viser nye tal udarbejdet af Ankestyrelsen.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) mener, at kommunernes sagsbehandling skal blive bedre end i dag.

- Det er stærkt bekymrende og helt uacceptabelt, at kommunernes afgørelser i mere end halvdelen af sagerne på børnehandicapområdet bliver omgjort.

- Borgerne skal have tillid til, at myndighederne træffer rigtige afgørelser, og den tillid lider et knæk, når så stor en del af sagerne bliver omgjort, siger Mercado.

Når sager omgøres, har de eksempelvis været i strid med lovgivningen eller haft væsentlige mangler.

- Vi kan ikke leve med det her. Vi har familier, der står med et handicappet barn, og som ikke får den hjælp, de har krav på og brug for, siger Mercado.

Det er anden gang, at Børne- og Socialministeriet laver danmarkskort over omgørelsesprocenterne på børne- og socialområdet. Første gang var sidste år.

I den forbindelse skrev Mercado på Facebook, at hun "har lavet en tørresnor, der hænger genstridige kommuner til tørre". Meningen er, at der hvert år udsendes danmarkskort på området.

Som noget nyt i år er voksenhandicapområdet også med. Her er der fejl i 21 procent af de sager, som Ankestyrelsen behandlede i 2017. Det forventes, at flere områder tilføjes de kommende år.

- Da vi offentliggjorde kortene sidste år, gav det en masse debat op til kommunalvalget.

- Jeg håber og forventer, at de nye kommunalbestyrelser vil lægge sig i selen og få rettet op på sagsbehandlingen, så borgerne kan få den hjælp, de er berettiget til, siger ministeren.

Mercado mener, at kommunerne blandt andet kan søge hjælp og rådgivning hos Viso, der er en specialiseret enhed i Socialstyrelsen.

Det kan hjælpe med at få vendt udviklingen og få kommunerne til at træffe korrekte afgørelser, vurderer ministeren.